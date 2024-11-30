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Хачанов обыграл Коккинакиса на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Хачанов обыграл Коккинакиса на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение австралийцу Танаси Коккинакису на турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

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