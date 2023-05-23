Военное обозрение

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«Акцией под Белгородом Киев признаёт, что готов использовать оружие США за границами 1991 года» - из комментариев в зарубежных медиа

«Акцией под Белгородом Киев признаёт, что готов использовать оружие США за границами 1991 года» - из комментариев в зарубежных медиа

В зарубежных медиа идёт обсуждение украинской диверсионной атаки на Белгородскую область России. В зависимости от площадок, изданий и предпочтений комментирующих это происшествие мнения существенно разнятся.

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