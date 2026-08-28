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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» начал сотрудничество с новым титульным спонсором – компанией Circle Internet Group, выпускающей криптовалютные стейблкоины

« Челси » объявил о начале сотрудничества с новым титульным спонсором.  Партнером лондонского клуба стала Circle Internet Group – компания, занимающаяся платежными технологиями.

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