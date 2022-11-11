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Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Пари НН» после победы над «Ахматом»

Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Пари НН» после победы над «Ахматом»

Михаил Галактионов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Об уходе 38-летний наставник объявил в ходе пресс-конференции по завершению матча 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» (3:2).

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