Spain’s PM says no evidence Morocco is behind immigration surge

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez said Monday there is no evidence that Morocco is behind 80,000 migrants crossing into Ceuta in July.
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