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Spain’s PM says no evidence Morocco is behind immigration surge

Spain’s PM says no evidence Morocco is behind immigration surge

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez said Monday there is no evidence that Morocco is behind 80,000 migrants crossing into Ceuta in July.

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