Блинкен заявил о том, что не ждет прорывов от переговоров с Лавровым

REUTERS/ Pool /Andrew Harnik Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, однако надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам предыдущих консультаций.