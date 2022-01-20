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Блинкен заявил о том, что не ждет прорывов от переговоров с Лавровым

Блинкен заявил о том, что не ждет прорывов от переговоров с Лавровым

REUTERS/ Pool /Andrew Harnik Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, однако надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам предыдущих консультаций.

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