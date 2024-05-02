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Закон, порядок, государство

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В Якутии за коррупционные преступления задержаны бывший генеральный директор республиканского управления автомобильных дорог и пятеро руководителей коммерческих организаций

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно со следователями СУ СК России по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке регионального СОБР «Алмаз» и ОМОН Управления Росгвардии по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший генеральный директор ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)».

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