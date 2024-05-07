Данир Сабиров: Көндез – спортсмен, кичен, кайвакыт, спиртсмен. Арасында – артист, җомга көнне – мөселман.
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Данир Сабиров: Көндез – спортсмен, кичен, кайвакыт, спиртсмен. Арасында – артист, җомга көнне – мөселман.