Один из самых ярких образцов петербургского культурного экспорта в столицу, мультидисциплинарный фестиваль «Волков Манифест» снова пройдет в Москве.
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