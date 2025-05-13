Молочная продукция в России уступила по продажам только алкоголю

Молочная продукция продолжает уверенно удерживать позиции на российском рынке и по итогам 2024 года уступила в продажах лишь алкогольной, сообщил председатель совета директоров компании Health & Nutrition Руслан Алисултанов.
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