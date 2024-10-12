В Крыму впервые провели сложнейшую операцию на сердце

В Крыму впервые провели сложнейшую операцию на сердцеНа полуостров приехал опытный хирург из Санкт-Петербурга чтобы обучить крымских коллег технике хирургических вмешательств при гипертрофической кардиомиопатии.
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