Два трупа обнаружили в квартире на улице Белы Куна

Рядом с телами лежали шприцы В воскресенье, 13 октября, в квартире дома № 22/1 на улице Белы Куна во Фрунзенском районе мужчина нашел труп своего 34-летнего сына, а также его 29-летней сожительницы, пишет 78.
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