Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Бедард о приближении к уровню Макдэвида: «Ты никогда не скажешь: «Я не смогу». Так думать неправильно. Но я – не он. Коннор сейчас на вершине»

Первый номер драфта НХЛ-2023 в последнее время тренировался вместе с капитаном «Эдмонтона».  18-летний форвард «Чикаго» ответил на вопрос, что он думает о возможности приблизиться к Макдэвиду по результативности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх