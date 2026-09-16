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Царьград

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Грулёв и Соколов — в символической сборной тура Лиги PARI

Грулёв и Соколов — в символической сборной тура Лиги PARI

В символическую сборную очередного тура Лиги PARI включены двое представителей «Нижнего Новгорода». Речь идет о нападающем Вячеславе Грулеве и полузащитнике Артеме Соколове.

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