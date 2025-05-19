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Улыбки западных политиков стали дорого обходиться украинцам – нардеп Рады

Улыбки западных политиков стали дорого обходиться украинцам – нардеп Рады

Как и всякий мужчина на Украине в возрасте от 18 и до 60 лет, что пытаются сбежать из своей страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, гражданин Владимир Зеленский также много дней не возвращается на родину.

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