Как и всякий мужчина на Украине в возрасте от 18 и до 60 лет, что пытаются сбежать из своей страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, гражданин Владимир Зеленский также много дней не возвращается на родину.
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