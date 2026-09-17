"Звездач": недвижимость Шуры оценивается минимум в 185 млн рублей

Стоимость недвижимости певца Шуры сейчас составляет не менее 185 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
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