NYT: условия Путина поставят Украину в ещё более невыгодное положение

Условия, которые накануне перечислил российский президент Владимир Путин в вопросе перемирия на Украине, поставят Киев в ещё более невыгодное положение в случае возобновления боевых действий после прекращения огня, пишет газета The New York Times.
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