Сериал "Крымский мост": ждем 3 серию? Кому-то очень неуютно в старом Симферополе (2 статьи)

Сериал "Крымский мост": ждем третью серию? Уже раньше выражал мнение, что Крымский мост так и останется заложником ситуации, находясь под постоянным прицелом.
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