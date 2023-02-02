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Грэм Поттер: «Не думаю, что «Челси» продолжит столько тратить. Следующие окна будут иными»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер полагает, что клуб начнет тратить деньги более умеренно. «Я не думаю, что расходы сохранятся на таком же уровне.

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