Чем заменить сахар при похудении? Выбираем подсластитель!

Немного о сахаре. Хочу поделиться нужной информацией для всех кто хочет сбросить вес, понизить инсулин или просто оздоровить свой организм, за счёт снижения употребления сахара с заменой его, на иной продукт.
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