РИА Новости: ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов БПЛА "Север-V"

Расчет беспилотников бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск РФ, ударил зажигательными боеприпасами по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии