Число бездомных в США достигло 16-летнего максимума -- доклад

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Число бездомных в Соединенных Штатах достигло 16-летнего максимума. Об этом говорится в опубликованном в среду Пресс-канцелярией Госсовета КНР Докладе о нарушениях прав человека в США в 2023 году.