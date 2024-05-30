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Китай

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Число бездомных в США достигло 16-летнего максимума -- доклад

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Число бездомных в Соединенных Штатах достигло 16-летнего максимума. Об этом говорится в опубликованном в среду Пресс-канцелярией Госсовета КНР Докладе о нарушениях прав человека в США в 2023 году.

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