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Красный Север

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На Ямале 5 тысяч северянок получили подарочные наборы «Ямальская мама»

На Ямале 5 тысяч северянок получили подарочные наборы «Ямальская мама»

Пять тысяч северянок стали обладательницами подарочного набора «Ямальская мама». Это комплекты из 28 предметов, которые пригодятся в родильном отделении: от халата кимоно до специального белья и бутылочек с водой.

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