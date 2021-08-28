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В преддверии Дня знаний полицейские и общественники провели в Лескенском районе Кабардино-Балкарии акцию «Помоги пойти учиться»

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Помоги пойти учиться» сотрудники ОМВД России по Лескенскому району в ходе совместных профилактических рейдов с представителями комиссии по делам несовершеннолетних местной администрации Лескенского района посетили семьи, находящиеся в сложном социальном положении.

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