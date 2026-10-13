«Герани» над Киевом: что меняет команда после запуска

В Киеве могут работать российские ретрансляторы — об этом заявил советник Зеленского Сергей Бескрестнов («Флеш»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- BV Конец «европейски...
- ЕС исключает запу...
- BV Дойдет ли до драк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым