Российские дилеры Chevrolet и Cadillac не могут получить уже оплаченные автомобили

Autonews.ru выяснил, что с заказанными и оплаченными автомобилями Chevrolet и Cadillac возникли проблемы — российские дилеры не могут получить машины, потому что те застряли в Европе, а уже ввезенные в Россию машины не выдают со склада импортера.
Autonews.ru выяснил, что с заказанными и оплаченными автомобилями Chevrolet и Cadillac возникли проблемы — российские дилеры не могут получить машины, потому что те застряли в Европе, а уже ввезенные в Россию машины не выдают со склада импортера.
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