Телефонные мошенники обманули пенсионеров из Петербурга на 18 миллионов рублей

Полиция ищет злоумышленников Полиция в Петербурге расследует два факта телефонного мошенничества, общий ущерб от действий аферистов составил почти 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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