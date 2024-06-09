Россия разрывает отношения с Арменией? В русском МИД сказали правду

Замглавы МИД России заверил, что Сергей Копыркин скоро вернётся в Ереван и продолжит работу. Значит, уровень дипотношений понижаться не будет24 мая в Москву для консультаций был вызван посол России в Армении Сергей Копыркин.
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