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Россия разрывает отношения с Арменией? В русском МИД сказали правду

Россия разрывает отношения с Арменией? В русском МИД сказали правду

Замглавы МИД России заверил, что Сергей Копыркин скоро вернётся в Ереван и продолжит работу. Значит, уровень дипотношений понижаться не будет24 мая в Москву для консультаций был вызван посол России в Армении Сергей Копыркин.

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