Всего 10% российских компаний смогли полностью перейти на отечественные системы хранения данных

Полностью отказаться от зарубежных решений пока удалось единицамРоссийский бизнес постепенно переходит на отечественные системы хранения данных и объектные хранилища S3, однако процесс импортозамещения пока остается незавершенным.
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