Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Позиция руководства России по Украине стала ужесточаться

Позиция руководства России по Украине стала ужесточаться

В последнее время на Украине, под влиянием хронических неудач на фронте и запоздалого понимания, что недогосударство трещит и расползается по швам, в массы начала потихоньку вбрасываться идея о «временном» разделе территорий на условные «ГДР и ФРГ».

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Медведева с сынулей в окопы, штурмовиками и хохлы сразу разбегутся
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14 час.
Алина Белова
Только полный  разгром, другое  не  просматривается.
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13 час.
Юрий Золотарев
У недогосударства БандероЖОпии есть только одно &quot;право&quot;: СДОХНУТЬ!! И чем скорее, тем лучше для всей Планеты.
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10 час.

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