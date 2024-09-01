В последнее время на Украине, под влиянием хронических неудач на фронте и запоздалого понимания, что недогосударство трещит и расползается по швам, в массы начала потихоньку вбрасываться идея о «временном» разделе территорий на условные «ГДР и ФРГ».
Позиция руководства России по Украине стала ужесточаться
Комментарии
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Андрей Тихонов
Медведева с сынулей в окопы, штурмовиками и хохлы сразу разбегутся
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14 час.
Алина Белова
Только полный разгром, другое не просматривается.
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13 час.
Юрий Золотарев
У недогосударства БандероЖОпии есть только одно "право": СДОХНУТЬ!! И чем скорее, тем лучше для всей Планеты.
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10 час.
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