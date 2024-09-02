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  • Аурелия Запсенко
    Всегда с удовольствием читаю опусы Александра Роджерса, умный парень, грамотный. Увидела заголовок и автора-пошла зав...Роджерс: Расклады...
  • Виталий Костюк
    Изложено феерично😍Роджерс: Расклады...
  • Виталий Кирпиченко
    Смех сквозь слёзы. А про РФ, в таком же стиле, есть уже текст?Роджерс: Расклады...

Роджерс: Расклады. Крупными мазками

Роджерс: Расклады. Крупными мазками

Давайте пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками.Итак, вторжение остатков ВСУ на окраину Курской области (вот так это правильно и объективно описывать, а не вот это вот всё истеричное) похоронило все разговоры про «давайте договариваться».

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Смех сквозь слёзы. А про РФ, в таком же стиле, есть уже текст?
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9 час.
Виталий Костюк
Изложено феерично😍
Ответить
7 час.
Аурелия Запсенко
Всегда с удовольствием читаю опусы Александра Роджерса, умный парень, грамотный. Увидела заголовок и автора-пошла заварить кофе,чтобы читать с максимумом удобств, но что-то пошло не так: рассмеялась, кофе пошёл носом. Но не жалею, слёзы вытираю и читаю дальше.
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1 час.

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