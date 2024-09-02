Давайте пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками.Итак, вторжение остатков ВСУ на окраину Курской области (вот так это правильно и объективно описывать, а не вот это вот всё истеричное) похоронило все разговоры про «давайте договариваться».
Роджерс: Расклады. Крупными мазками
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
Смех сквозь слёзы. А про РФ, в таком же стиле, есть уже текст?
Ответить
9 час.
Виталий Костюк
Изложено феерично😍
Ответить
7 час.
Аурелия Запсенко
Всегда с удовольствием читаю опусы Александра Роджерса, умный парень, грамотный. Увидела заголовок и автора-пошла заварить кофе,чтобы читать с максимумом удобств, но что-то пошло не так: рассмеялась, кофе пошёл носом. Но не жалею, слёзы вытираю и читаю дальше.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии