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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О’Нил о худшем игроке всех времен: «Руди Гобер. Бен Симмонс тоже лузер»

Легендарный центровой ответил на вопрос о худшем игроке всех времен в подкасте Complex. «Руди Гобер. Бен Симмонс тоже лузер.

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