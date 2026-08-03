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Царьград

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Шашлыки и пиво против водки: нарколог Исаев рассказал о сезонном употреблении алкоголя

Шашлыки и пиво против водки: нарколог Исаев рассказал о сезонном употреблении алкоголя

Психиатр-нарколог Руслан Исаев разрушил устоявшееся мнение коллег о летнем пике пьянства. По его данным, русский человек тянется к рюмке вовсе не в последний месяц каникул, а в холода и длинные праздники.

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