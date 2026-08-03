Шашлыки и пиво против водки: нарколог Исаев рассказал о сезонном употреблении алкоголя

Психиатр-нарколог Руслан Исаев разрушил устоявшееся мнение коллег о летнем пике пьянства. По его данным, русский человек тянется к рюмке вовсе не в последний месяц каникул, а в холода и длинные праздники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии