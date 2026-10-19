Война как гарантия власти: сколько ещё Зеленский сможет оставаться президентом-автократом? 10 октября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Украине нужен новый президент, поскольку Владимир Зеленский не в состоянии заключить сделку с Россией и остановить военный конфликт.