Война как гарантия власти: сколько ещё Зеленский сможет оставаться президентом-автократом? 10 октября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Украине нужен новый президент, поскольку Владимир Зеленский не в состоянии заключить сделку с Россией и остановить военный конфликт.
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