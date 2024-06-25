В больницах после теракта в Дербенте остаются 20 человек

ИЗВЕСТИЯ На стационарном лечении остаются 20 пострадавших в результате теракта в Дербенте. Особо тяжелым пациентам провели телемедицинские консультации, заявил в беседе с журналистами министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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