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В больницах после теракта в Дербенте остаются 20 человек

В больницах после теракта в Дербенте остаются 20 человек

ИЗВЕСТИЯ На стационарном лечении остаются 20 пострадавших в результате теракта в Дербенте. Особо тяжелым пациентам провели телемедицинские консультации, заявил в беседе с журналистами министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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