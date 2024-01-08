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Вы, чье детство прошло в СССР, этот тест не пройдете: что пьют в советских мультфильмах?

Вы, чье детство прошло в СССР, этот тест не пройдете: что пьют в советских мультфильмах?

Так выпьем же за советскую мультипликацию! И проверим, не заквасилась ли ваша память с годами. фото: кадр из многосерийного мультфильма «Ну, погоди!» (1969-2017)Детство — счастливая пора, когда выпивка интересует исключительно в виде ситро, лимонада, компота, киселя, в крайнем случае — в виде варенья.

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