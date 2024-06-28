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Царьград

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Пункты пропуска не справляются с наплывом: Тяжёлые условия и проверки. Выдворение в Узбекистан. Глава диаспоры не смог решить вопрос

Пункты пропуска не справляются с наплывом: Тяжёлые условия и проверки. Выдворение в Узбекистан. Глава диаспоры не смог решить вопрос

Источник сообщил, что граждане Узбекистана испытывают большие трудности при въезде в Россию через московский аэропорт Шереметьево.

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