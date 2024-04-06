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В Благовещеньев день 7 апреля птица гнезда не вьет, девка косы не плетет: традиции и запреты народного праздника

В Благовещеньев день 7 апреля птица гнезда не вьет, девка косы не плетет: традиции и запреты народного праздника

В Благовещеньев день 7 апреля птица гнезда не вьет, девка косы не плетет: традиции и запреты народного праздника Анастасия АндрееваИногда в народном и церковном календарях наблюдаются совпадения праздников.

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