В Благовещеньев день 7 апреля птица гнезда не вьет, девка косы не плетет: традиции и запреты народного праздника Анастасия АндрееваИногда в народном и церковном календарях наблюдаются совпадения праздников.
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