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Мультфильм и короткометражки из России взяли награды на кинофестивале в Торонто

Мультфильм и короткометражки из России взяли награды на кинофестивале в Торонто

Мультфильм и две короткометражки из Якутии взяли награды на фестивале в Торонто СюжетМеждународный кинофестиваль в Торонто Кадр: мультфильм «Бык холода» Мультфильм «Бык холода» и две короткометражные картины «Кукушка» и «Айкуо» режиссеров из Якутии взяли награды на международной кинофестивале imagine NATIVE Film and Media Arts Festival в Торонто.

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