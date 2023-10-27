Мультфильм и короткометражки из России взяли награды на кинофестивале в Торонто

Мультфильм и две короткометражки из Якутии взяли награды на фестивале в Торонто СюжетМеждународный кинофестиваль в Торонто Кадр: мультфильм «Бык холода» Мультфильм «Бык холода» и две короткометражные картины «Кукушка» и «Айкуо» режиссеров из Якутии взяли награды на международной кинофестивале imagine NATIVE Film and Media Arts Festival в Торонто.
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