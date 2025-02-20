За месяц на Южный Урал пытались ввезти через границу две тысячи тонн овощей и фруктов без документов

Челябинская таможня фиксирует рост фиктивных поставок в регион. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, за первый месяц 2025 года сотрудники мобильной группы ведомства, Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области и Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили 95 фактов фиктивных поставок продукции через российско-казахстанскую границу.