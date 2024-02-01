CNN: расширение БРИКС позволяет Москве дать отпор западной изоляции

Министр ЮАР Наледи Пандор объявила, что 34 страны проявляют интерес к вступлению в БРИКС. Дальнейшее увеличение организации станет победой для России и Китая, которые бросают вызов существующему миропорядку, в котором господствуют США, сообщает CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии