Военное обозрение

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Минобороны Белоруссии опровергло информацию о запрете на выезд из страны для некоторых категорий военнообязанных

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о запрете на выезд из страны для некоторых категорий военнообязанных

Министерство обороны Белоруссии опровергло прозвучавшее ранее заявление военного комиссара Брестской области Олега Коновалова о запрете на выезд из страны для военнообязанных граждан, не прошедших проверку учетных данных.

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