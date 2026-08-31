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Татар-информ

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Жителя РТ наказали за распыление перцового баллона в лицо пожилой паре

Жителя РТ наказали за распыление перцового баллона в лицо пожилой паре

Жителя РТ наказали за распыление перцового баллона в лицо пожилой паре. Как рассказали в прокуратуре РТ, в марте 2026 года 23-летний парень из Пестречинского района РТ во время конфликта распылил перцовый баллончик в пожилую пару.

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