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Наш район Южнопортовый

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Сергей Собянин рассказал, как программа КРТ помогает развивать столичную промышленность

Москва расширит поддержку создания современных производственных объектов в рамках проектов программ комплексного развития территорий.

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