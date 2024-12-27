БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НАТО построит безэкипажный патрульный флот

НАТО построит безэкипажный патрульный флот

Опытные безэкипажные суда Ghost Fleet Overlord американской разработки. Фото Минобороны США Руководство НАТО обеспокоено участившимися авариями на подводной инфраструктуре европейских стран и стремится не допустить повторения подобных инцидентов.

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