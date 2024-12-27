НАТО построит безэкипажный патрульный флот

Опытные безэкипажные суда Ghost Fleet Overlord американской разработки. Фото Минобороны США Руководство НАТО обеспокоено участившимися авариями на подводной инфраструктуре европейских стран и стремится не допустить повторения подобных инцидентов.
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