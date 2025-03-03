Здоровое будущее: в ГД захотели разрешить тратить маткапитал на лечение детей

В России могут расширить возможности использования средств материнского капитала. Разрешить направлять его на лечение детей захотели в Госдуме, соответствующий межфракционный законопроект внесен в нижнюю палату парламента.
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