Генеральный директор Klarna сомневается, что другие компании заменят Salesforce на ИИ

Основатель и генеральный директор выходящей на IPO финтех-компании Klarna вышел на сайт X, чтобы в очередной раз объяснить, почему его компания отказалась от флагманского CRM-продукта Salesforce около года назад в пользу собственной системы искусственного интеллекта.
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