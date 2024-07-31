ВС РФ нанесли удары по аэродрому в Миргороде и топливохранилищу «Полтаватопливо» Российские военные нанесли очередную серию ударов по аэродрому ВСУ Миргород в Полтавской области.
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ВС РФ нанесли удары по аэродрому в Миргороде и топливохранилищу «Полтаватопливо» Российские военные нанесли очередную серию ударов по аэродрому ВСУ Миргород в Полтавской области.
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