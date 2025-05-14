FPV-дроны группы "Запад" уничтожили технику ВСУ в зоне Спецоперации

Военнослужащие группировки "Запад" в зоне Специальной военной операции успешно использовали FPV-дроны для ликвидации опорного пункта, военной техники и живой силы ВСУ, передав точные координаты объектов командным пунктам.
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