Игорь Степиков обратился к предпринимателям округа с убедительной просьбой соблюдать меры по нераспространению коронавируса

Глава администрации города Судака Игорь Степиков на своей странице в Facebook обратился к бизнес-сообществу городского округа Судак с убедительной просьбой соблюдать меры по нераспространению коронавируса в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в округе: - Хочу обратиться к бизнес-сообществу Судака, представителям курортно-туристической сферы, культурно-досуговых организаций, всех предприятий и учреждений независимо от формы собственности, индивидуальным предпринимателям, тем, кто оказывает услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, представителям транспортной сферы! Сегодня Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел очередное заседЧитайте полную новость на Crimea-news.